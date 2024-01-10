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Togg tüketici elektroniği fuarında ziyaretçilere karbon nötr bir deneyim yaşatıyor
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10 Ocak 2024 Çarşamba 17:31:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 17:31:00

Togg tüketici elektroniği fuarında ziyaretçilere karbon nötr bir deneyim yaşatıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, tüketici elektroniği fuarı CES'te teknoloji ve doğayı birleştirdiği sembolik 'ekosistem ağacı'nın altında ziyaretçilere karbon nötr bir deneyim yaşatıyor.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Las Vegas'ta düzenlenen CES'te doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazı T10F'i dünya sahnesine çıkaran Togg, mobilite ekosisteminin üç dikeyini oluşturan akıllı cihazları T10X ve T10F, dijital deneyim platformu Trumore, temiz enerji çözümleri Trugo ve Siro ile ziyaretçilere kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir mobilite deneyimi yaşatıyor.

Togg'un Las Vegas Convention Center West Hall 5641 numaralı standına gelenleri, Togg'un faaliyet alanlarını sembolize eden "ekosistem ağacı" ve "hayatın kaynağını" temsil eden merkezi bir havuzun çevresine kurulu Togg ekosistemi karşılıyor. Togg'un "Hep Birlikte Daha İyiye (Togg'ether Beyond)" yaklaşımıyla oluşturduğu stanttaki her bir teknoloji, ziyaretçilere birbirinden farklı deneyimlerin kapısını açıyor.

Yansıtıcı bir malzemeyle kaplanan T10X, dijital platform Trumore'un olanaklarının deneyimlendiği bir tünelin sonunda konumlandığı "koza"sında sergileniyor. Bu bölüme giren ziyaretçiler, akıllı cihazda duygularına göre bir yolculuğa çıkıyor. Ziyaretçiler kalp atış hızları, stres seviyeleri ya da kalp basınçları gibi sağlık değerlerine göre bütünsel bir eğlence ve sanat deneyiminin parçası oluyor.

"Dijital Sağlık" aracılığıyla ziyaretçilerin sağlık verilerine dayanan kişiselleştirilmiş benzersiz bir dijital sanat deneyimi, özel ses efektleri ve müzikle tamamlanıyor. Bu yaklaşım, Togg'un hem akıllı mobilite cihazlarını hem de insanları birbirine bağlayan gelecekteki mobilite vizyonunu yansıtıyor. T10X sadece konforuyla değil aynı zamanda yapay zeka, siber güvenlik ve temiz enerji çözümleri gibi sürdürülebilir teknolojilerle uyumuyla da öne çıkıyor.

TOGG HER ZİYARETÇİ İÇİN TÜRKİYE'DE BİRER AĞAÇ DİKİYOR

"Enerji sürdürülebilir bir döngüdür" ilkesiyle tasarlanan temiz enerji çözümleri alanında katılımcıların günlük yaşamlarındaki enerji tüketimleri ve mevcut karbon ayak izleri inceleniyor. Bu alanı ziyaret edenler bir QR kodu ile karşılanıyor. Ziyaretçiler standı gezerken seyahat, lojistik ve üretimden kaynaklanan bir karbon ayak izi bırakıyorlar. Ziyaretçilere, her bir alanı gezerken bu miktara eşdeğer bir karbon kredisi veriliyor. Tüm alanları ziyaret edenler NFT ile ödüllendiriliyor ve karbon nötr hale geliyor.

Togg her ziyaretçi için Türkiye'de birer ağaç da dikiyor. Togg, sosyal girişim Ecording işbirliğiyle iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan kızılçam ve karaçam tohum toplarının drone teknolojisi ile erişilmesi güç alanlarda yeşermesine destek oluyor. Togg, temiz enerji yolculuğu aracılığıyla karbon ayak izini azaltmanın etkili yollarını sergilerken, bireyleri de aynı şeyi yapmaları için teşvik ediyor.

MOBİLİTE DENEYİMİ YENİDEN TANIMLANIYOR

Verilen bilgiye göre, ziyaretçiler, Togg'un dijital deneyim platformu Trumore'a da platformun hikayesinin ekranlarda yer aldığı sürükleyici bir tünelden geçerek ulaşıyor. Bu alanda katılımcılar, restoran rezervasyonlarından cihaz içindeki dijital sanat eserlerine kadar konforlu ve bağlantılı bir yolculuğun detaylarını öğreniyor, dijital ürün ve hizmetlerle mobilite deneyiminin bugün ve yarın arasında nasıl yeniden tanımlandığına tanıklık ediyor.

Etiketler : Togg Türkiye CESTE
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