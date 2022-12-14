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14 Aralık 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 16:00:00

Togg, teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçireceğini belirterek, "Yeni unicornların ortaya çıkmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varank'ın "İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmanın detaylarına yer verildi.

Varank, ekimde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda da yüzde 2,4 arttığını ifade ederek, özellikle yüksek teknolojili imalat sanayisi üretiminde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllık da yüzde 36,7'lik değişim oranlarının ekim ayında da sanayi üretiminin artmasında çok etkili olduğunu anlattı.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı vitrininin ilk ürünü olarak tanımlayabilecekleri Togg'un kampüsünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açtıklarını anımsatan Varank, "Gururluyuz çünkü biz sadece milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmedik. Aynı zamanda yeni bir sanayi devriminde de ön sıralarda yerimizi aldık. Burada sadece bir araç dönüşümü değil bir sistem dönüşümü gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Togg ile bu sistem dönüşümünün lokomotifi haline geldiklerini kaydeden Varank, "Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan Togg, teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçirecek. Yeni unicornların ortaya çıkmasını sağlayacak. Ülkemizde batarya ve şarj teknolojileri ekosistemini geliştirecek. Elektrikli motor kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un kameralarını ODTÜ Teknokent'teki 2 genç girişimci tarafından kurulan bir şirketin tedarik ettiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"İnovsayona yatırım yapmak ne kadar önemli? Togg projesiyle yeni tedarikçilerin çıkmasını sağlıyoruz. 100 yıldır bu endüstride çalışan firmalar var ama Togg, kendi kameraları için 2 gencin kurduğu şirketi tercih edebiliyor. Togg sadece bir araç yatırımı değil, çok büyük bir ekosistemi aynı zamanda dönüştüren vizyoner bir proje. İşte onun için stratejik bir yatırım olarak gördüğümüz Togg'un, sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz."

Etiketler : mustafa varank togg inovasyon teknoloji
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