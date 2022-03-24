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24 Mart 2022 Perşembe 20:02:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 20:27:00

Togg, Avalanche Zirvesi'ne davet edildi

Kaynak: AA

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Togg, Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, blok zinciri teknolojisiyle, entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını söyledi.

Togg, Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, blok zinciri teknolojisiyle, entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını söyledi.

Togg, blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle mobilite ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirket, söz konusu faaliyetleri kapsamında Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi.

Zirveye katılan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini anlattı.

Akıllı cihazı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karakaş, mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını ve dijital ekonomi eksenli bir ekosistem inşa ettiklerini belirtti.

"KESİNTİSİZ BİR MOBİLİTE DENEYİMİ SUNACAĞIZ"

Gürcan Karakaş, blok zinciri teknolojisiyle geliştirecekleri akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını söyledi:

"Akıllı cihazımız, blok zinciri platformumuz Toggen, start-up iş birliklerimiz ve çevik çalışma şeklini benimseyen ekibimiz ile dekarbonizasyon, akıllı yaşam, e-cüzdan, akıllı lokasyon, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı hizmetleri sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir mobilite deneyimi sunacağız. Blok zinciri; hızlı, güvenli ve çevre dostu mobilite hizmetleri ve akıllı cihaz güvenliğinde kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp transfer edilebilecek. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zeka, ekosistemlerin merkezinde yer alacak."

Mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıktıklarını belirten Karakaş, "Yasal düzenlemeler çerçevesinde blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Togg Zirve Avrupa TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler Otomotiv
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