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20 Haziran 2019 10:15 | Perşembe

Titanik’e bilet alan tek Türk: "Yeryüzünün en talihli insanı benim"

14 Nisan 1912 tarihinde Kuzey Atlantik’in buzlu ve karanlık sularına gömülen Titanik, yapım ve yolculuk sürenini yanı sıra batışıyla da magazine dönüşmüştü. Bin 514 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından "Titanik’i son anda kaçıranlar kulübü" oluşmuş ve bu iddiada bulunanların sayısı beş günde 6 bin 904’e ulaşmıştı. Bunlar arasında bir de Türk vardı. İşte Titanik’i son anda kaçıran Dr. Besim Ömer’in hikayesi...

TM Dijital Haber Merkezi

İngiliz White Star Line şirketine ait dev yolcu gemisi RMS Titanik, İngiltere’den ABD’ye seferinde, 14 Nisan 1912 tarihinde Kuzey Atlantik’teki bir buz dağına çarparak okyanusun karanlık sularına gömülmüştü.

Dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olan Titanik, dünyanın en büyük deniz felaketlerinden biri olarak da tarihe geçti. Titanik ile birlikte bin 514 kişi de okyanusun buzlu sularında hayatını kaybetti.

Forum USA için bir yazı kaleme alan Dr. Işıl Acehan, Titanik’te bulunan tek Türk olan Dr. Besim Ömer’in hikâyesini aktardı.

Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki en önemli tıpçılarından ve Türkiye’nin ilk kadın doğum uzmanı olan Dr. Besim Ömer, 1862’de İstanbul’da dünyaya gelmişti.

Acehan’ın aktardığına göre, Besim Ömer, Mayıs 1912’de ABD’nin başkenti Vaşington’da düzenlenecek Kızıl Haç Kongresi’ne katılmak üzere Titanik’ten bilet almıştı. Kongreden bir ay önce İstanbul’dan yola çıkan Ömer, Paris’e ulaşıp 10 Nisan 1912’de İngiltere’den New York’a gidecek olan Titanik gemisinden yer ayırttı.

Titanik’in ilk durağı olan Fransa’nın Cherbourg şehrine trenle gitmeyi planlayan Besim Ömer, otel görevlisinden kendisini erkenden uyandırmasını istemişti. Anlatılana göre, otel görevlisinin uyandırmayı unuttuğu Dr. Besim Ömer, Cherbourg’a giden treni kaçırmıştı.

Dr. Işıl Acehan’ın meşhur gazeteci Hikmet Feridun Es’ten aktardığına göre, Dr. Besim Ömer’in Titanik’i kaçırmasına ilişkin hikâyenin bir başka versiyonu daha bulunuyor. Buna göre, Besim Ömer İngiltere’nin Southampton Limanı’na giderek gemiye binecekti; ancak yoğun sisten dolayı Fransa’dan İngiltere’ye geçememiş ve gemiyi kaçırmıştı.

Öyle ya da böyle, başka bir gemiyle Vaşington’a ulaşan Dr. Besim Ömer, Titanik’in Kuzey Atlantik’in soğuk sularına gömülmesinin ardından, “Yeryüzünün en talihli insanı benim.” demişti.

TITANİK’İ “SON ANDA KAÇIRANLAR” KULÜBÜ: TEK KİŞİ BESİM ÖMER DEĞİL

Yapılışı, yolcuları ve yolculuğunun yanı sıra batışı da bir magazine dönüşen Titanik’i kaçıran tek kişi, Dr. Besim Ömer değildi.

Titanik’in 14 Nisan 1912’de batmasından beş gün sonra, aralarında pek çok ünlünün de bulunduğu “Titanik’i son anda kaçırdım kulübü” (Just missed it club) oluşmuştu.

20 Nisan 1912 tarihine kadar, Titanik’i kaçırdığını iddia eden insanların sayısı 6 bin 904’e ulaşmıştı. Dr. Işıl Acehan’ın aktardığına göre, bu kişilerin her birinin rezervasyonunu iptal ettiği, berbat bir gün geçirdiği, gecikme yaşadığı, hastalık nedeniyle gemiye binemediği veya son dakikada başka bir gemiye transfer edildiğine ilişkin hikâyeler mevcuttu.

En fazla 3 bin 300 kişi kapasitesine sahip olan Titanik’i kaçırdığını iddia eden “kulüp üyelerinin” önemli bir kısmının anlattıkları doğru değildi. Dr. Işıl Acehan, pek çok kişinin bu şekilde ünlü olmanın yollarını aradıklarını kaleme aldı.

Gemi listelerinden doğrulanan bilgilere göre ise, “Titanik’i son anda kaçırdım kulübü” üyesi olan bazı ünlüler de vardı. Dr. Işıl Acehan’ın aktardığına göre, bunlar arasında ABD’li romancı Theodore Dreise, İtalyan mucit Guglielmo Marconi, ABD’li finansçı J.P. Morgan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Bacon gibi isimler bulunuyor.

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