Tıp tarihinde bir ilk: Yapay zeka hayat kurtardı

Baş ağrısı şikayetiyle Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne giden hastadan MRG tetkiki istendi. Hastanın MR cihazında olduğu sırada hasta verilerini analiz eden yapay zeka algoritması bir tümör fark etti. Acil ameliyata alınan hasta erken müdahaleyle kurtarıldı.

GERÇEK ZAMANLI HASTA VERİLERİ

Spesifik olmayan baş ağrısı şikayetiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniğine başvuran 46 yaşındaki kadın hastadan doktoru manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki istedi. Hastanın MR cihazında olduğu sırada gerçek zamanlı hasta verilerini analiz eden bir yapay zeka algoritması tarafından tespit edilen bir tümörün tespiti üzerine acil ameliyata alınan hastanın hayatı erken müdahaleyle kurtarıldı.

TÜRK BEYİN PROJESİ KAPSAMINDA

Bu durum, MR çekimi sırasında bir hastanın devam eden görüntülemesi sırasında yapay zeka algoritması tarafından teşhis edilen, ilgili hekimlerin anında uyarılması ile hastaya en uygun tedavinin hızlı şekilde uygulandığı ilk klinik vaka olarak "Journal of Neurosurgery : Case Lessons" dergisinde yayımlanarak tıp literatürüne girdi. Türk Beyin Projesi kapsamında algoritmanın, "inme", "kanama" ve "tümör" gibi bilgilerle eğitilmesinin 6 ay sürdüğü belirtildi.

Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Çeltikçi, "Yapay zeka sistemi, hastaya ait anormallik içeren MR kesitlerindeki anormal bölgeleri (segment) renklendiriyor" dedi.