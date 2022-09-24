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24 Eylül 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 14:30:00

Tinder'dan can dost sürprizi

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Arkadaşlık uygulaması Tinder, dün hayvanseverlerin fazlasıyla seveceği ve takdir edeceği yeni bir özellik sundu.

Arkadaşlık uygulaması Tinder, dün hayvanseverlerin fazlasıyla seveceği ve takdir edeceği yeni bir özellik sundu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, profillerine pek çok bilgiye ek olarak sahiplenilebilecek köpekleri ekleyerek bu köpekler için bir sahip bulunmasına aracı olacak.

Yeni özelliği kullanmak isteyen kişiler, Tinder'ın oluşturduğu "Rescue Matches" sayfasına ulaşarak kendi bölgelerindeki bir köpeği sahiplendirmek üzere seçerek profillerine ekleyebilecekler. Özelliğin adım adım kullanımı şu şekilde:

Etiketler : Tinder Rescue Matches köpek
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