TikTok'tan üç yeni özellik!

Popüler video paylaşım sitesi TikTok, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Platform, fotoğraf düzenleme, karakter sınırlamasını artırma ve TikTok Shop gibi yeni özelliklerini kullanıcılarının hizmetine sundu.

Kullanıcılar, uygulama üzerinde artık içeriklerinde 35 kareye kadar fotoğraf galerisi oluşturabilecek. Yeni güncelleme ile birlikte fotoğraf galerisine müzik eklenebilecek ve manuel müdahale olmadığı takdirde müzikle senkronize bir şekilde değişecek.