TikTok'tan tablet güncellemesi

Artık daha büyük ekranlarda ve katlanabilir cihazlarda TikTok'unuzun 'sizin için sayfasını' aşağı kaydırabilirsiniz. TikTok videolarının göründüğü ekranın üst ve alt kısmında sekmelere ve öne çıkan videolara erişimi kolaylaştıran bir gezinme çubuğu bulunacak. Bu güncellemeyle birlikte klipler yatay yönde de izlenebilecek. Bu, video yaratıcılarının yıllarca yalnızca dikey formatta içerik üretmelerinden sonra yeni fırsatlar tanıyor.