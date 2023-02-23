TikTok'tan şeffaflık adımı

TikTok, şeffaflık sağlama çabalarını genişleteceğini açıkladı. Buna göre ABD'deki üniversitelerde bulunan araştırmacıların, platformun verilerine erişmesine izin verilecek. Platform, akademisyenlerin ve araştırmacıların yorumlar, beğeniler, favoriler ve arama sonuçları gibi 'genel ve anonimleştirilmiş' verilere TikTok trendlerini ve kullanıcı aktivitesini daha iyi anlamak için erişmesine olanak tanıyacak. Yakın zamanda diğer bölgelerdeki araştırmacılar için de bu uygulama hayata geçirilecek.

