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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:22:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:22:00

TikTok'tan ruhsal destek

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ABD gibi ülkelerden yasaklarla karşı karşıya olan TikTok, platformda mental sağlık konusunda farkındalık yaratmaya karar verdi.

ABD gibi ülkelerden yasaklarla karşı karşıya olan TikTok, platformda mental sağlık konusunda farkındalık yaratmaya karar verdi. Yeni özellik, kullanıcıların ruh sağlığıyla alakalı konularda insanlarla etkileşime girmesini sağlarken önemli kaynaklar sağlayan organizasyonlara destek vermesine olanak tanıyacak. Uygulamaya eklenecek bu bölüme, #MentalHealthAwareness hashtag'inin sayfasında bulunan linke tıklayarak ulaşılabilecek.

TikTok, mayıs ayı boyunca sayfanın güncelleneceğini söylüyor. Buradan, mental sağlık hakkındaki eğitici videolara ulaşmak mümkün olacak. Farkındalığı artırmayı amaçlayan alan içerik üreticileri ve organizasyonların içeriklerine sayfadan ulaşılabilecek.

Sosyal medya devi, bunun yanı sıra ruh sağlığına odaklanan organizasyonlara 2 milyon dolar bağışlayacağını ifade ederken, ortaklarının takipçileriyle bilgi paylaşmasını sağlayacak araçlarla donatmak için bir dizi eğitim oturumuna da ev sahipliği yapacağını ekliyor.

Etiketler : TikTok ABD hashtag
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