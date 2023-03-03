TikTok'tan ekran süresine kısıtlama

TikTok, genç kullanıcılara yönelik bir dizi yeni özellik getirdiğini duyurdu. Platforma göre ekran süresi, artık 18 yaş altındaki kullanıcılar için otomatik olarak günlük 60 dakikayla sınırlandırılacak. Bu sınıra ulaşan gençlerin, izlemeye devam etmesi için bir şifre girmesi gerekecek.



Öte yandan süre sınırlamasının 13 yaş altı kullanıcılar için de geçerli olacağı belirtildi. Bu durumda, ekran süresi sınırına ulaşılırsa 30 dakikalık ek izleme süresi için ebeveynlerin şifre girmesi gerekecek. Ebeveynler, bu şifreleri kendi belirleyebilecek.