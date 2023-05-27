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TikTok'ta ‘Tako' dönemi
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27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:50:00

TikTok'ta ‘Tako' dönemi

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TikTok, sohbet botunu test etmeye başladı.

TikTok, "Tako" ismini verdiği bir sohbet botunu test etmeye başladı. Şimdilik Filipinler'de test edilen model, kullanıcıların sorduklarına göre video önerebiliyor ve onlarla sohbet edebiliyor. Örneğin bir yemek tarifi istendiğinde bot bununla ilgili TikTok videolarını kullanıcıya gösterebilecek.

Görüntülerden, Tako'nun sağ taraftaki profil fotoğrafının üst kısmında yer alabileceği görülebiliyor. Buna tıkladığınızda bir sohbet ekranı açılıyor. Botun, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi çeşitli soruları yanıtlayabildiği ve sohbet edebildiği ifade ediliyor. Öte yandan yeni model ile TikTok'taki arama ve gezinmenin kökten değişme potansiyeli olduğunu söylemek gerek. Tako, kullanıcıların sorduklarına göre onlara videolar önerebilecek.

Etiketler : tiktok tako sohbet
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