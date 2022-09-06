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06 Eylül 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 15:30:00

'TikTok'cuların bilgileri çalındı

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En popüler sosyal medya platformu TikTok, büyük bir veri sızıntısı iddiasıyla gündeme geldi.

En popüler sosyal medya platformu TikTok, büyük bir veri sızıntısı iddiasıyla gündeme geldi. Bir hacker forumunun iddiasına göre TikTok'un verilerini sakladığı Alibaba Cloud sunucusu hacklendi ve platformun kaynak kodları ile 2 milyar kullanıcının bilgisi açığa çıktı.

Ele geçirildiği iddia edilen verilerin hikâyesi, 3 Eylül günü ilk önce TikTok ve WeChat'e ait olduğu iddia edilen verilerle başladı. Hackerlar, verileri satılığa çıkarmak veya herkese açık olarak yayınlamak arasında karar vermekte olduklarını belirtirken, bu veri tabanına ait olduğu iddia edilen ve çalınan verilerin bir kısmından olduğu söylenen iki örnek tabloyu paylaştı.

3 Eylül günü yapılan paylaşımda hackerlar, erişim sağladıkları sunucuda TikTok'a ait tüm backend kaynak kodlarının da bulunduğunu öne sürdü. Üstelik WeChat ve TikTok verilerinin aynı sunucu içinde yer aldığı belirtildi. Veri tabanının incelenmesinin devam etmesiyle birlikteyse açığın çapı daha da genişledi.

Etiketler : TikTok Hackerlar TikTok ve WeChat
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