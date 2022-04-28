TikTok'a inat yeni özellik Instagramda gönderi sabitlenecek

Instagram, en büyük rakibi TikTok'un gönderi sabitleme özelliğini test ediyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı gönderi sabitleme özelliğiyle kullanıcılar istedikleri paylaşımı profillerinin en üstünde görünecek şekilde ayarlayabilecek.



Özelliği kullanmak için gönderinizin sağ üstünde yer alan üç nokta menüsüne tıklamanız ve 'Profilinize sabitleyin' seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Yeni özellikle en özel anlarınızı profilinizin en üstüne sabitleyerek, diğerlerinden ayırabileceksiniz.