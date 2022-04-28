VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Takasının detayları ortaya çıktı
Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv! Elmastan 10 bin kat daha nadir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Libyalı siyasetçiden Türkiye'ye övgü
Gözler yeniden Türk SİHA'larına çevrildi
Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
TEKNOFEST Karadeniz'e Muhteşem İlgi Teknoloji Yarışmalarında 500.000'den Fazla Yarışmacı En...
Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
e-Devlet'in yeni hizmeti duyuruldu! Bütün fiyatlar tek ekranda
Emekli maaşları değişiyor!
Terör yuvaları darmadağın!
Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması
28 Nisan 2022 Perşembe 06:45:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 15:56:00

TikTok'a inat yeni özellik Instagramda gönderi sabitlenecek

ABONE OL

Instagram, en büyük rakibi TikTok'un gönderi sabitleme özelliğini test ediyor.

Instagram, en büyük rakibi TikTok'un gönderi sabitleme özelliğini test ediyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı gönderi sabitleme özelliğiyle kullanıcılar istedikleri paylaşımı profillerinin en üstünde görünecek şekilde ayarlayabilecek.

Özelliği kullanmak için gönderinizin sağ üstünde yer alan üç nokta menüsüne tıklamanız ve 'Profilinize sabitleyin' seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Yeni özellikle en özel anlarınızı profilinizin en üstüne sabitleyerek, diğerlerinden ayırabileceksiniz.

Etiketler : TikTok Instagram en büyük rakibi
Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek

Tatil açılışını Bali'de yaptı: Tüm yaz gezip eğlenecek
Meydanda konser coşkusu

Meydanda konser coşkusu
Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim

Burcu Esmersoy: Her an evlenebilirim
Dünürler iftarda buluştu

Dünürler iftarda buluştu
Baba- kız günü

Baba- kız günü
Askerlik yaptığım yerlerde film çektik

Askerlik yaptığım yerlerde film çektik
8 bin kişilik koro

8 bin kişilik koro
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında
Setimiz çok eğlenceli

Setimiz çok eğlenceli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER