TikTok yeni formatı ‘Now'u duyurdu: Yaş sınırlaması gelecek

Test aşamasında olan özelliğin, önümüzdeki haftalarda her kullanıcı için aktif olması planlanıyor. TikTok, kullanıcıların fikirlerine göre TikTok Now formatını düzenlemeye devam edecek. TikTok Now özelliğinin topluluğun güvenliği ve gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirildiğinin altını çizen platform, bu yeni içeriklerin kimler tarafından görüntülenebileceğini de içerik üreticilerine bırakıyor.



16 yaş altı kullanıcıların hesapları gizliye alınacak

TikTok, yeni özelliği kapsamında üretilen içerikler için yalnızca arkadaşlarla paylaşma olanağı sağlıyor. Aynı zamanda 16 yaş altı kullanıcıların da hesapları otomatik olarak gizliye alınacak. 18 yaş altındaki hiçbir kullanıcının içeriği keşfet bölümüne düşmeyecek.