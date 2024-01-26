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TikTok videoları 30 dakika olacak
26 Ocak 2024 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 08:15:00

TikTok videoları 30 dakika olacak

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TikTok'un video sürelerini 30 dakikaya çıkarmayı planladığı ortaya çıktı.

TikTok'un, 10 dakika olan video sürelerini 30 dakikaya çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. TikTok, ilk çıkış yaptığında 15 saniyelik videolarıyla popüler olmayı başarmıştı. Bu süre önce 1 dakikaya, sonra 3 dakikaya, son olarak da 10 dakikaya çıkmıştı. Şimdi yarım saatlik videolarla hem kısa video formatında çok popülerken hem de YouTube'la yarışarak uzun video formatında da zirve için yarışabilir.

Etiketler : tiktok video teknoloji
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