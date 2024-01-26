TikTok videoları 30 dakika olacak

TikTok'un, 10 dakika olan video sürelerini 30 dakikaya çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. TikTok, ilk çıkış yaptığında 15 saniyelik videolarıyla popüler olmayı başarmıştı. Bu süre önce 1 dakikaya, sonra 3 dakikaya, son olarak da 10 dakikaya çıkmıştı. Şimdi yarım saatlik videolarla hem kısa video formatında çok popülerken hem de YouTube'la yarışarak uzun video formatında da zirve için yarışabilir.