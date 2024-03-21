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TikTok ‘Twitch'e dönüşecek
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21 Mart 2024 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 08:15:00

TikTok ‘Twitch'e dönüşecek

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TikTok, yeni uygulaması "TikTok LIVE Studio"yu yayımladı.

TikTok, bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmaya yarayan yeni uygulaması "TikTok LIVE Studio"yu yayımladı. Platform artık, bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmaya da izin verecek. Böylelikle kullanıcılar, bu platformu YouTube ve Twitch gibi de kullanabilir hâle gelmiş olacaklar. Öte yandan bu uygulama ile bir oyundayken ekran paylaşımı yapabileceksiniz. Ayrıca canlı yayın bir kaynaktan, ses veya video içerikler başka bir kaynaktan alınabilecek.

Etiketler : tiktok twitch tiktok live studio
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