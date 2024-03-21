TikTok ‘Twitch'e dönüşecek

TikTok, bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmaya yarayan yeni uygulaması "TikTok LIVE Studio"yu yayımladı. Platform artık, bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmaya da izin verecek. Böylelikle kullanıcılar, bu platformu YouTube ve Twitch gibi de kullanabilir hâle gelmiş olacaklar. Öte yandan bu uygulama ile bir oyundayken ekran paylaşımı yapabileceksiniz. Ayrıca canlı yayın bir kaynaktan, ses veya video içerikler başka bir kaynaktan alınabilecek.