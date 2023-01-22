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22 Ocak 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 17:30:00

TikTok torpille fenomen yapıyormuş

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TikTok'tan ayrılan eski çalışanların iddiasına göre TikTok gizlice algoritmanın seçmediği hatta ilginizi çekmeyecek videoları bile sırf viral olması için öne çıkarıyor.

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki Keşfet ve Reels gibi kısımlarda genellikle takip etmediğiniz ancak ülkesel ya da küresel çapta viral olan videolarla karşılaşıyoruz. TikTok'tan ayrılan eski çalışanların ortaya attığı iddiaya göre TikTok gizlice algoritmanın seçmediği hatta ilginizi çekmeyecek videoları bile sırf viral olması için öne çıkarıyor. Böylelikle kendi fenomenlerini yaratıyor. Bu ciddi iddia, platformun geleceğini tehlikeye atabilir. Üstelik bu iddiaların kanıtı da var.

Etiketler : tiktok instagram fenomen torpil keşfet reels
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