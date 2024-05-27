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27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:30:00

TikTok Studio kullanıma sunuldu

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İçerik üreticilere, hem içerik üretme hem de içeriklerinin platformda gösterdiği performansı görüntüleme konusunda geniş imkanlar sağlayan TikTok Studio kullanıma sunuldu.

İçerik üreticilere özel TikTok Studio kullanıma sunuldu. Özel Android uygulaması da bulunan (iOS için çıkış önümüzdeki haftalarda olacak) Studio, kişilere hem içerik üretme hem de içeriklerinin platformda gösterdiği performansı görüntüleme konusunda geniş imkanlar sağlıyor. Çok sayıda detaylı istatistik barındıran ve aynı zamanda gelir konusunda da çok sayıda detaya ev sahipliği yapan yeni hizmet, içerik yönetimini de kolaylaştırıyor.

Etiketler : tiktok studio içerik üretici teknoloji
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