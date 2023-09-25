TikTok, içerikleri etiketleyecek

Kullanıcılarına yapay zeka destekli özellikler sunan TikTok, yapay zeka üretimi içeriklerin ayırt edilebilmesi için bu içerikleri etiketleyecek. Platform, içerik üreticilerinin yapay zeka ile ürettikleri ya da zenginleştirdikleri içerikleri bu şekilde etiketlemeleri için yeni bir araç geliştirdi. Böylece kullanıcılar, TikTok'un kısa süre önce kendilerine sunduğu yapay zeka özelliklerini kullanarak yarattıkları içerikleri, bunu açıkça belirtecek şekilde etiketleyebilecekler.