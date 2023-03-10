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10 Mart 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 14:22:00

TikTok, Apple'a yeni bir savaş açtı

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TikTok, üçüncü taraf reklamlar aracılığıyla elde edilebilecek gelirin bir kısmını ortadan kaldıran bir karara imza attı.

Pek çok kişinin gelir kapısı olan TikTok, üçüncü taraf reklamlar aracılığıyla elde edilebilecek gelirin bir kısmını ortadan kaldıran bir karara imza attı. Duyuru yapılmadan bir anda gelen değişiklikle birlikte içerik üreticileri, profillerindeki biyografiye App Store bağlantısı ekleyemez oldu. Kullanıcılar, bir kişinin profiline eklediği App Store bağlantısına tıkladığında "Eylem tamamlanamadı" hatasıyla karşılaşmaya başladı.

Etiketler : tiktok apple reklam

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