TikTok akımına Reddit de kapıldı

Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarından sonra Reddit de TikTok olma yolunda adım attı. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni özelliğe dair bilinen tek detay; paylaşılan bir video ile kendi çektiğiniz videoyu tek karede birleştirebileceksiniz. Böylelikle yazılı mesajla duygularınızı ifade edemediğiniz durumlarda, ilgili kişiye doğrudan video ile cevap verebileceksiniz.

