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26 Mart 2022 Cumartesi 17:29:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:29:00

TikTok akımına Reddit de kapıldı

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Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarından sonra Reddit de TikTok olma yolunda adım attı.

Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarından sonra Reddit de TikTok olma yolunda adım attı. Henüz geliştirme aşamasında olan yeni özelliğe dair bilinen tek detay; paylaşılan bir video ile kendi çektiğiniz videoyu tek karede birleştirebileceksiniz. Böylelikle yazılı mesajla duygularınızı ifade edemediğiniz durumlarda, ilgili kişiye doğrudan video ile cevap verebileceksiniz.

Etiketler : sosyal medya tiktok youtube reddit
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