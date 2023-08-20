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20 Ağustos 2023 Pazar 08:23:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 08:23:00

Threads'e yeni özellikler geldi Profile bir sekme daha eklendi

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Temmuz ayının başlarında kullanıma sunulan Threads, ilk günlerinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı ancak ilerleyen haftalarda bu popülerliği kaybetti.

Temmuz ayının başlarında kullanıma sunulan Threads, ilk günlerinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı ancak ilerleyen haftalarda bu popülerliği kaybetti. Instagram ekibi, yeni güncellemelerle uygulamayı geliştirmeyi sürdürüyor. Son gelen güncelleme ile artık profillerde yeni bir sekme gözükecek. Yeni güncellemeyle birlikte Threads profillerine "Yeniden paylaşımlar" sekmesi eklendi. Bu sekmede, kullanıcıların yaptıkları yeniden paylaşımlar listelenecek.

Etiketler : Threads Instagram profillerde yeni bir sekme
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