VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde süren yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü
Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 haftada 40 terörist öldürüldü
Irak'ta ABD'nin askeri hareketliliği tartışılıyor
Ukrayna, 32. bağımsızlık yıl dönümünde ilhak edilen topraklarını kurtarma mücadelesi veriyor
Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti
Hawaii'deki orman yangınları sonrası 1000'den fazla kişiden haber alınamıyor
24 Ağustos 2023 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:15:00

Threads'e Web sürümü geliyor

ABONE OL

Meta'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna rakip olarak kullanıma sunduğu Threads, kullanıma açıldığı ilk haftanın ardından günlük aktif kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşarken, web versiyonunu kullanıma sunarak yeniden toparlanmak istiyor. Threads uygulaması, yakın zamanda kullanıcıların web sürümünü hayata geçireceğini açıkladı.

Meta'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna rakip olarak kullanıma sunduğu Threads, kullanıma açıldığı ilk haftanın ardından günlük aktif kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşarken, web versiyonunu kullanıma sunarak yeniden toparlanmak istiyor. Threads uygulaması, yakın zamanda kullanıcıların web sürümünü hayata geçireceğini açıkladı.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Web için Threads'i oluşturduğum gerçek görüntülerim. Önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulacak." ifadelerini kullandı. Threads'in popülerliği her geçen gün azalıyor. Meta'nın 5 Temmuz'da kullanıma sunduğu Threads, Instagram ile bağlantısının da sağladığı avantajla büyük ilgi görmüş, sadece ilk haftasında 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştı. similarweb.com'un verilerine göre, Threads, Android'de 7 Temmuz'da 49,3 milyon aktif kullanıcı ile zirve yaparken, 7 Ağustos'ta platformun aktif kullanıcı sayısı 10,3 milyona kadar geriledi.

Uygulamanın ABD'deki Android kullanım oranları, 7 Temmuz'daki 2,3 milyon aktif kullanıcıdan 7 Ağustos'ta 576 bin aktif kullanıcıya geriledi.

- THREADS'TE HARCANAN SÜRE 3 DAKİKAYA KADAR DÜŞTÜ

Threads'te geçirilen sürelerde de büyük bir düşüş yaşandı.

ABD'deki kullanıcılar, 7 Temmuz'da uygulamada günlük 21 dakika, 7 Ağustos'ta ise 3 dakika harcadı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu ise söz konusu dönemde istikrarlı çizgisini korudu. X, 7 Temmuz-7 Ağustos'ta günlük 100 milyonun üzerinde günlük aktif kullanıcıya sahip olurken, kullanıcılar, platformda günlük yaklaşık 25 dakika harcadı.

- TWİTTER EN FAZLA ZİYARET EDİLEN 5. SİTE

similarweb.com verilerine göre, dünya genelinde en fazla ziyaret edilen siteler arasında twitter.com, 5. sırada yer alıyor.

Listede ilk sırada google.com bulunuyor. google.com'u, youtube.com, facebook.com ve instagram.com takip ediyor.

Statista'nın 2023 verilerine göre de aylık aktif kullanıcı sayıları baz alındığında, eski adı Twitter olan X'in 556 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Listede ilk sırada, yaklaşık 3 milyar kullanıcı ile Meta şirketinin sahibi olduğu Instagram yer alıyor.

- X'İN RAKİBİ THREADS

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın geçen ay X'e tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcı, alternatif platform arayışına girmişti.

Bu dönemde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, X'e rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sunmuştu. Platform, Instagram ile bağlantılı olmasının avantajıyla ilk haftasında 100 milyon kullanıcının üzerine çıkmış ve X'in tahtını sallar hale gelmişti.

Etiketler : Threads X'in rakibi Threads Instagram Elon Musk
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
5 aylık hamile

5 aylık hamile
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX