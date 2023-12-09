Threads'e Hashtag özelliği geldi
Threads, her geçen yeni özellikler getirerek kullanıcı sayısını artırıyordu.
Instagram'ın X'e (Twitter) rakip olarak çıkardığı Threads, her geçen yeni özellikler getirerek kullanıcı sayısını artırıyordu. Platform daha önce ücretsiz gönderi düzenleme, GIF ve anket paylaşma gibi özellikler getirmişti. Threads, kullanıcıların çok istediği hashtag özelliğini kullanıma sundu. Platformdaki etiketler, kelime grupları şeklinde kullanılabilecek. Ayrıca boşluk ve özel karakterler de etiketlere eklenebilecek.
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