VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus medyasından dikkat çeken baskın görüntüleri!
MSB'den teröristlere destek verenlere mesaj: PKK eşittir YPG'dir
Fransa'daki şiddet ne anlatıyor?
New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak
Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı
BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
06 Temmuz 2023 Perşembe 08:48:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 08:48:00

Threads kullanıma açıldı: 2 saatte 2 milyonun üzerinde kayıt

ABONE OL

Twitter'a rakip olacak yeni, sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı. Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

İLK 2 SAATTE 2 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ KAYDOLDU

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Etiketler : Facebook Meta Mark Zuckerberg
Ustaları andı

Ustaları andı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Helallik istedi

Helallik istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX