The Guardian 6'lı masaya akıl verdi!

İngiltere'nin basın organlarından The Guardian, 2023 seçimleri öncesinde muhalefete akıl verir nitelikle bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin Batı'dan bağımsız milli politikaları eleştirilirken muhalefetin seçim öncesi nasıl hareket etmesi konusunda da önerilere yer verildi.

The Guardian, Başkan Erdoğan'a karşı muhalefete "birleşin" tavsiyesinde bulundu. İngiliz basın kuruluşu, "Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini Kürtlere saldırı olarak aktaran Kuruluş, Yunanistan ve Kıbrıs konusunda da Türkiye'yi saldırgan olarak nitelendirdi.

Analizde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı 3'lü mutabakata da yer verildi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için PKK'ya olan desteklerine son vermesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye teslim edilmesi şartını koyması da İngiliz medya kuruluşunun hedefindeydi. The Guardian, Türkiye'nin beka sorunu olan terör örgütüne karşı bu hamlesini de "Türkiye, NATO için Finlandiya ve İsveç'le pazarlık yapıyor" yorumuyla yayımladı.