The Guardian 6'lı masaya akıl verdi!
2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İngiliz The Guardian gazetesi muhalefete tavsiye niteliğinde bir makale yayımladı. Türkiye'nin yerli ve milli politikalarını, Avrupa'nın çıkarına ters bulan kuruluş, "muhalefet sandıkta birleşmeli" önerisinde bulundu.
İngiltere'nin basın organlarından The Guardian, 2023 seçimleri öncesinde muhalefete akıl verir nitelikle bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin Batı'dan bağımsız milli politikaları eleştirilirken muhalefetin seçim öncesi nasıl hareket etmesi konusunda da önerilere yer verildi.
The Guardian, Başkan Erdoğan'a karşı muhalefete "birleşin" tavsiyesinde bulundu. İngiliz basın kuruluşu, "Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin terörle mücadelesini Kürtlere saldırı olarak aktaran Kuruluş, Yunanistan ve Kıbrıs konusunda da Türkiye'yi saldırgan olarak nitelendirdi.
Analizde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı 3'lü mutabakata da yer verildi.
Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için PKK'ya olan desteklerine son vermesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye teslim edilmesi şartını koyması da İngiliz medya kuruluşunun hedefindeydi. The Guardian, Türkiye'nin beka sorunu olan terör örgütüne karşı bu hamlesini de "Türkiye, NATO için Finlandiya ve İsveç'le pazarlık yapıyor" yorumuyla yayımladı.
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