Tesla'da artık oyun oynanamayacak

Tesla, popüler Model S ve Model X araçlarında Steam desteğini sonlandıracağını açıkladı. 2022'de getirilen bu özellik sayesinde araçlara Steam entegre edilmiş, binlerce oyun oynanabilir hale gelmişti. Steam desteğinin kaldırılması, şimdilik yalnızca yeni araç sahiplerini etkileyecek. Diğer araç içi eğlence özellikleri, örneğin Tesla Arcade, Netflix, YouTube ve diğer streaming hizmetleri, bu karardan etkilenmeyecek.