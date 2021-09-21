Telegram'dan WhatsApp'a ağır gönderme: Her şeyin kaydını tutmak bizim işimiz değil

Telegram'dan WhatsApp'a ağır gönderme: Her şeyin kaydını tutmak bizim işimiz değil

Telegram, 8.0.1 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme, yalnızca 7 gün boyunca saklanacak şekilde gruplara ayrıntılı okundu bilgilerini getirdi. Bu yeniliği güncelleme notlarında açıklayan Telegram, "Her şeyin kaydını tutmak bizim işimiz değil" diyerek rakiplerine gönderme yaptı. Şirket direkt olarak hedef belirtmese de, en büyük rakibi olan WhatsApp'ı kastettiği açıkça belli oldu.patlak- Telegram'dan WhatsApp'a ağır gönderme



Her şeyin kaydını tutmak bizim işimiz değil

Telegram, 8.0.1 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme, yalnızca 7 gün boyunca saklanacak şekilde gruplara ayrıntılı okundu bilgilerini getirdi. Bu yeniliği güncelleme notlarında açıklayan Telegram, "Her şeyin kaydını tutmak bizim işimiz değil" diyerek rakiplerine gönderme yaptı. Şirket direkt olarak hedef belirtmese de, en büyük rakibi olan WhatsApp'ı kastettiği açıkça belli oldu.