'Telegram' WhatsApp'a fark atacak

Anlık mesajlaşma platformu Telegram güncellendi. Uygulama bildirim seslerinden, sessize alma sürelerine kadar WhatsApp'a fark atacak birçok yeniliği tanıttı. Kullanıcılar, artık herhangi bir istediği sesi bildirim sesi olarak ayarlayacak. Sohbetteki mesajlar için otomatik silme özelliği geliyor. Gizli mesajlar için ya da mesaj kirliliğini azaltmak adına belirlenen sürelerde mesajlar otomatik olarak silinecek. Kişileri sessize alma süreleri de değişiyor. Kişiler 30 saniyelik süreden 3 aylık süreye kadar sessize alınabilecek.

