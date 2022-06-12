Telegram Premium geliyor

WhatsApp karşısında sürekli olarak büyüyen Telegram, maddi olarak sürdürülebilir bir gelecek için reklamlar yanında ücretli bir abonelik paketi geliştiriyor. Geçtiğimiz ay iOS betasına giriş yapan bu Telegram Premium isimli üyelik paketi, kurucu Pavel Durov'un yeni açıklamasına göre ay sonunda resmi olarak kullanıma çıkıyor. Ücretli aboneler ekstra çıkartmalar, yıldız şeklinde Premium abone rozeti ve özel mesaj tepki seçenekleri kazanacak.

