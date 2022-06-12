VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
Ulusal yeşil sertifika sistemiyle binalar belgelenecek
Türkiye dengeleri değiştirecek!
Dünyadaki nadir güçlerden biriyiz!
Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi
Yunan vekilden itiraf: Tarihten ders almalıyız
Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti
Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri 'yaptırımlar ve nükleer müzakereleri' görüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Afrikalı albinolar 'beyaz' bir gelecek ümidiyle yaşıyor
TANAP'tan bugüne kadar 29,7 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti
Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor
Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı
Salgında tenhalaşan Bergama Antik Kenti yine ziyaretçilerle doluyor
Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı
İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü tekrar 100 milyar lira sınırını aştı
12 Haziran 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 15:30:00

Telegram Premium geliyor

ABONE OL

WhatsApp karşısında sürekli olarak büyüyen Telegram, maddi olarak sürdürülebilir bir gelecek için reklamlar yanında ücretli bir abonelik paketi geliştiriyor.

WhatsApp karşısında sürekli olarak büyüyen Telegram, maddi olarak sürdürülebilir bir gelecek için reklamlar yanında ücretli bir abonelik paketi geliştiriyor. Geçtiğimiz ay iOS betasına giriş yapan bu Telegram Premium isimli üyelik paketi, kurucu Pavel Durov'un yeni açıklamasına göre ay sonunda resmi olarak kullanıma çıkıyor. Ücretli aboneler ekstra çıkartmalar, yıldız şeklinde Premium abone rozeti ve özel mesaj tepki seçenekleri kazanacak.

Etiketler : Telegram Premium geliyor Telegram iOS betası
Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor

Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor
Yıldızlı beğeni

Yıldızlı beğeni
Serenayca yaparım

Serenayca yaparım
Suratlar asıldı

Suratlar asıldı
Paris'te milyonluk kombin

Paris'te milyonluk kombin
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Tayfur şarkısına Erdem yorumu

Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
83 dolarla hayata tutundu

83 dolarla hayata tutundu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX