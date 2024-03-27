27 Mart 2024 Çarşamba 07:11:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 07:11:00
Telegram para kazandıracak
WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak görülen Telegram, kullanıcıların para kazanmasını sağlayacak yeni bir sistem oluşturdu.
Bu yeni sistem, beraberinde bazı güvenlik riskleri getiriyor olsa da kullanıcıların, aylık 5 dolar kazanmasını sağlayacak. Kazanılan bu para, Telegram Premium aboneliğinin ücretsiz hâle getirilmesini sağlayacak.
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