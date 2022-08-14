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14 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00

Telegram emojide çığır açıyor

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Telegram'ın hareketli ifadeler içeren Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak.

Telegram'ın hareketli ifadeler içeren Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak. Apple, kendi tasarımlarına dayalı hareketli emojilerin kaldırılmasını şartı ile yeni ifade paketini onayladığını açıkladı. Telegram CEO'su Pavel Durov "Bu, Apple adına şaşırtıcı bir hareket. Çünkü Telemoji, statik düşük çözünürlüklü emojilere yepyeni bir boyut getirecek ve ekosistemlerini önemli ölçüde zenginleştirecek" dedi.

Etiketler : Telegram emojide çığır açıyor Telegram Telemoji paketi Apple
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