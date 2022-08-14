Telegram emojide çığır açıyor

Telegram'ın hareketli ifadeler içeren Telemoji paketi Apple'dan onay alarak kullanılmaya sunulmaya başlanacak. Apple, kendi tasarımlarına dayalı hareketli emojilerin kaldırılmasını şartı ile yeni ifade paketini onayladığını açıkladı. Telegram CEO'su Pavel Durov "Bu, Apple adına şaşırtıcı bir hareket. Çünkü Telemoji, statik düşük çözünürlüklü emojilere yepyeni bir boyut getirecek ve ekosistemlerini önemli ölçüde zenginleştirecek" dedi.

