Telefonsuz WhatsApp dönemi başladı

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir süre önce duyurduğu çoklu cihaz desteğini beta kullanıcılarına sunmuştu. Bu özellik Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar böylece artık telefon ile WhatsApp bağlantısı kurmadan farklı cihazlardan direkt olarak mesaj gönderip alabilecek.

