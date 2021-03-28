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28 Mart 2021 Pazar 18:09:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 18:09:00

Telefon hırsızı uygulama

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Android telefonlardan kesinlikle uzak tutulması gereken yeni bir zararlı uygulama bulundu.

Android telefonlardan kesinlikle uzak tutulması gereken yeni bir zararlı uygulama bulundu. İddiaya göre, System Update bir kez yüklendiği zaman tam anlamıyla tüm telefonu ele geçiriyor. Uygulamanın telefondaki kişileri ve fotoğrafları çalabildiği, sizden habersiz fotoğraf çekebildiği ve mikrofonu açarak ses kaydı alabildiği belirtildi.

Etiketler : mobil teknoloji uygulama akıllı telefon android
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