Telefon hırsızı uygulama

Android telefonlardan kesinlikle uzak tutulması gereken yeni bir zararlı uygulama bulundu. İddiaya göre, System Update bir kez yüklendiği zaman tam anlamıyla tüm telefonu ele geçiriyor. Uygulamanın telefondaki kişileri ve fotoğrafları çalabildiği, sizden habersiz fotoğraf çekebildiği ve mikrofonu açarak ses kaydı alabildiği belirtildi.

