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20 Kasım 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 16:00:00

Teknoloji girişimciliği için Teknogirişim Ofisi kurulacak

Kaynak: AA

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Türkiye'de teknoloji ekosisteminin gelişmesini sağlamak ve girişimlerin var olan desteklere daha kolay ulaşmasını temin etmek amacıyla Teknogirişim Ofisi hayata geçirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle duyurulan "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji Belgesi"nden yaptığı derlemeye göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında teknoloji girişimciliğini güçlendirici stratejiler uygulamaya alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yapılacak çalışmalarla uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturularak, Türkiye'nin söz konusu girişimler için bir çekim merkezi konumuna getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, teknoparklarla sınırlı kalmadan, kapsayıcı teknoloji girişimlerinin gelişimlerinin izlenmesi, ihtiyaç duyacakları desteklerin sağlanması ve girişimlerle kamu arasında daha nitelikli iletişim sağlanması için yeni bir çerçeve tanımlanması planlanıyor.

Amaç doğrultusunda teknoloji tabanlı faaliyetlerle yüksek katma değer üreten girişimlerin tespiti için "Teknogirişim Rozeti" uygulaması hayata geçirilecek.

"Teknogirişim Rozeti"ne sahip firmalara, devlet destek ve teşviklerinden yararlanma noktasında çeşitli kolaylık ve ayrıcalıklar sağlanacak. Söz konusu uygulama, teknoloji ekosisteminin gelişiminin izlenmesine de imkan tanıyacak.

TEKNOGİRİŞİM OFİSİNE AKTİF ROL

Teknoloji ekosisteminin gelişiminde önemli etkiye sahip KOSGEB ve TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının desteklerinin etki oluşturması için çalışmalar yapılacak. Bu tarz desteklerde bütünselliğin sağlanmasının yanında, hibe, alternatif finansman imkanlarıyla eğitim, danışmanlık gibi tamamlayıcı unsurları birlikte ele alan, teknoloji girişimciliği ekosistemi için birincil çözüm ortağı olacak Teknogirişim Ofisi kurulacak.

Ofis, farklı girişim aşamaları için hibe destekleri, kredi garantörlüğü, mentorluk hizmeti, etkinlik, altyapı ve arayüz destekleri gibi konularda tek durak olarak yapılandırılacak. Bu alanda ekosistemin gelişimini desteklemek amacıyla tanıtım, etkinlik gibi faaliyetlerin yürütülmesi ve desteklenmesi de Ofisin görevleri arasında yer alacak. Hizmetlerin etkin sunumu amacıyla Ofis merkezi ve hizmet noktaları, teknoloji girişimlerinin yoğunlaştığı merkezlerde ve ekosistemin içinde konumlandırılacak.

"DİJİTAL ŞİRKET" UYGULAMASI

Teknoloji ve yenilik tabanlı faaliyet yürüten girişimler için özel olarak, kuruluş ve tasfiye prosedürleri hafifletilen, vergi uygulamalarında özel istisnalar sağlanan, bu sayede daha fazla Türk girişiminin kurulmasını teşvik eden "Dijital Şirket" uygulaması da hayata geçirilecek.

Uygulama, yurt dışından başarılı girişimlerin ülke ekosistemine çekilmesini kolaylaştıran mevcut şirket türlerinin dijital ortamda hayat bulmasına imkan verecek.

Ayrıca, fen ve meslek lisesi öğrencilerinin, teknoloji girişimciliğine adım atmaları sağlanacak, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak Girişimci Adayı Liseli Programı (GALİP) başlatılacak. Bu programla öğrencilerin konuyla alakalı kulüp faaliyetleri desteklenecek, öğrencilere uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek. Düzenlenecek yarışmalarla gençlerin bu yöndeki bilinç ve motivasyonu artırılacak.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı teknogirişim ofisi teknoloji girişimcilik
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