TEKNOFEST'ten 100. yıla özel 1 yılda 3 festival 4,5 milyon ziyaretçi

TEKNOFEST'in İzmir Çiğli Havalimanında 5 gün süren muhteşem festivali sona erdi. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i İzmir'de 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Festival süresince İzmir ve çevre illerden gelen ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına koştu. Çiğli Havalimanında düzenlenen festival, heyecanı ve coşkusuyla tüm teknoloji severleri kucakladı.

Festivalin kapanış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle başlayan program Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplere plaket takdimiyle devam etti. T3 Vakfı yönetimi ve ekibinin hatıra fotoğrafı çekiminin ardından kapanış konuşmaları gerçekleştirildi.

YER GÖK KIRMIZI BEYAZ, İZMİR'DE HER YER TEKNOFEST



Beş gün boyunca Çiğli Hava Üssü'nde yer gök kırmızı beyaz, İzmir'de her yer TEKNOFEST; heyecanla, coşkuyla dolu bir TEKNOFEST'i artık hep birlikte tamamlıyoruz diyerek konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Tam bağımsızlık meydanında yüz binlerce misafirimizi ağırladık. Gururu iliklerimize kadar hissettik. Belki TEKNOFEST İzmir bugün burada son bulacak ama artık bu meydanla tanışan herkes için, bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Evladını yetiştiren bir ebeveyn ya da öğretmen, fabrikada ter döken bir usta ya da bir mühendis, genç yaşlı, kadın erkek bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesi neferleriyiz. Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı hayallerini gerçeğe dönüştürünceye, Türkiye'miz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselinceye, medeniyetimiz bilimde, teknolojide yüzyıllar önce olduğu gibi yeniden lider oluncaya dek, geleceğe bizle yürüyen mahsun, mazlum, masumların umutları yeşerinceye, yüzleri tebessümle buluşuncaya kadar kuvvetin hakka üstün olduğu düzen son buluncaya, daha adil bir dünya kuruluncaya dek bu yolculukta artık bir ve beraber olacağız" dedi.

Kacır ayrıca "Sevgili gençler; siz bu yolculuğun öncüleri, akıncılarısınız. Tıpkı şairin sizlere seslendiği gibi; 'Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Cumhuriyeti en çok seven, onun için en çok çalışandır. Kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 4,5 milyon misafirimizle dünyanın en büyük festivallerini Türkiye'mizin en büyük şehirlerinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı adına gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'na tam bağımsız Türkiye şarkılarıyla adım attık. Bu gurur Türk Milleti'nindir. Bu gurur TEKNOFEST kuşağınındır. Sanmayın ki sadece İzmir'de duyuldu şarkılarımız, Bakü'de, Karabağ'da da söylendi Türk'ün marşı. Bize muhabbet besleyenler daha mutlu, daha umutlu daha kuvvetli şimdi. Yeryüzünde bize husumetle bakanlar daha ürkek, daha telaşlı. Tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki, milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyecek, bu yoldan asla dönmeyeceğiz" diye konuştu.

TEKNOFEST KUŞAĞI HER YIL DAHA DA BÜYÜYOR



Cumhuriyetimizin 100. yılında, Ege'nin incisi İzmir'de, muhteşem bir TEKNOFEST'in son anlarını yaşıyoruz. Güzel İzmir'de, genç kardeşlerimizle ve geleceğin teknolojileriyle bir araya geldik diyerek konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "Bir kez daha gençlerimizin azim ve kabiliyetini görmekten mutluluk duyduk. 2018'de çıktığımız bu yolda, her geçen yıl daha fazla gencimiz bizlere eşlik ediyor. Adeta bir dip dalgası gibi gelen TEKNOFEST kuşağı her yıl daha da büyüyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST'te, yaklaşık 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı. 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'lere gelerek geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu. Bahsettiğim 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Bu başvurular, milletimizin geleceği, bizim yarınlarımız, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatı. Tarihimizin izleriyle dolu bu şehirde, yenilikçi fikirlerimizle bir araya gelerek geleceğimizi inşa etmeye başladık. İbn-i Sina, Cezeri, İbn-i Heysem, Ali Kuşçu ve Harezmî gibi medeniyetimizin öncülerinin bıraktığı mirasa layık olmak için, gençlerimizle yeni ufuklara yelken açıyoruz. Ecdadımız, gençlerimizin bugün gösterdiği gayreti, çabayı görebilseydi, tarih boyunca verilen mücadelenin boşa olmadığını görerek gurur duyardı."

Bayraktar sözlerine "TEKNOFEST'te gördüğümüz bu yenilikçi ruh ve azim, 21. yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olacağının müjdecisidir. Milli teknoloji hamlesi, TEKNOFEST ile kök salmaya devam ediyor. Bir fidan toprakta ne kadar derin kök salarsa, gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de köklerden göklere diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. Her TEKNOFEST, sizlerin desteğiyle bir öncekinden daha güçlü ve ihtişamlı bir hal alıyor. Teknolojiyle yüzyıllardır kopmuş olan bağımızı tekrar kuruyoruz. Umudumuz her sabah yeniden doğuyor, her sabah tekrar tazeleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, "Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır." Türkiye artık uyandı...

Biliyoruz ki, bu millet uyandığında, yeryüzünde onu tutabilecek bir güç doğmamıştır. Teknoloji ve bilimde zirveye ilerliyor, tam bağımsız Türkiye'nin tohumlarını birlikte ekiyoruz. TEKNOFEST'in gerçekleşmesinde emeği geçen T3 Vakfındaki ekibimize, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, değerli İzmirlilere ve bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, gözlerinizdeki ışığı görüyorum. Bu ışık, bağımsızlığımız için mücadele eden ecdadımızın gözlerindeki ışıkla aynı. Bu ışıkla, sadece bugünü değil, yarını da geleceği de insanlık için birlikte aydınlatacağız. Türkiye Yüzyılı, yüksek teknolojide bayrağımızı en yükseklere çektiğimiz dönemin başlangıcı olsun." şeklinde devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST'TEYDİ



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivale katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Festival boyunca Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yerli ve milli üretim hava araçlarından Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter, Atak Helikopteri, Emniyet Üzüm Salkımı ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma gösterileri de festivalde büyük alkış aldı. Akıncı'nın Türk Yıldızlarıyla gerçekleştirdiği kol uçuşu ve bir ilk olarak İzmir'de yapılan Çelik Kanatlarla Solo Türk'ün birlikte uçuşu festivalde büyük beğeni toplayan gösteriler arasındaydı.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağında bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini ağırladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri festivalde sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti çekerken, DJ Burak Yeter ise sahnesi ile ziyaretçilere eğlenceli saatler yaşattı.

TAKE OFF GİRİŞİM ZİRVESİNİN ÖN ETKİNLİKLERİ İZMİR'DE YAPILDI



TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa Ankara ve İzmir'de TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışmasının İzmir etabı da tamamlandı. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 Milyon TL'den fazla ödül imkânı sunuldu. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde düzenlenen TAKE OFF Girişim Zirvesi Aralık 2023'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

DENEYAP FİKİR MARATONU VE DENEYAP MAKEATHON YARIŞMASINDA ÖĞRENCİLER KIYASIYA YARIŞTI



Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak TEKNOFEST İzmir'de düzenlenen Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması tamamlandı. Yarışma kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini, sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedeflendi. 913 takım başvurusunun alındığı Deneyap Fikir Maratonunda 28 takım, 1005 takım başvurusunun alındığı Deneyap Makeathon'da ise 32 finalist takım yarıştı.

Her sene olduğu gibi TEKNOFEST İzmir'de de tanıtım ve etkinlik stantları kuruldu. 11 sektörden 78 Paydaş Kurum ve 17 Sponsor, 67 Firma, 39 Food Court katılımcısı olmak üzere 106 katılımcı firma tarafından açılan 130 stant ile beraber toplam 208 stant yer aldı. Stantlarda düzenlenen 300'den fazla stant etkinliği öğrenciler ve gençlerle buluştu.