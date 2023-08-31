Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ve aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaşandığı günde ilk kez Ankaralılarla buluştu. Vatandaşın yoğun ilgisiyle başlayan ve Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 3 Eylül'e kadar sürecek olan TEKNOFEST'in açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 20 yıla 100 yıllık projeler sığdırdıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni adım adım gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kacır, şöyle devam etti: "Milli Teknoloji Hamlesi, tam bağımsız, katma değer üreten, rekabet gücü yüksek Türkiye demektir. Milli Teknoloji Hamlesi, savaş paradigmasını değiştiren Türk SİHA'larıdır. Küresel marka olma iddiasıyla yola çıkan Türkiye'nin otomobilidir, TCG Anadolu'dur, HÜRKUŞ'tur, ATAK'tır, ANKA'dır, BAYRAKTAR, AKINCI, KIZILELMA'dır. Milli Teknoloji Hamlesi, TEKNOFEST kuşağıdır. Bu yoldan artık dönmek yok. Bu yolda, durmak duraksamak yok."

TEKNOFEST KUŞAĞI

TEKNOFEST'in ilkini, 2018'de İstanbul'da düzenlediklerinde 14 teknoloji yarışmasına 20 bin gencin katıldığını hatırlatan Kacır, bu yıl 337 bin takım, 1 milyon yarışmacıyla dünyada eşi benzeri olmayan rekorlara imza attıklarını söyledi.

Açılışta konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST'in her yıl daha da büyüyeceğini belirterek, "Kök salan fideler ağaç olacak. Bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin özgüveni daha da artacak. TEKNOFEST kuşağının büyüteceği bu ağaçlar, tüm insanlığa huzur verecek" dedi. 1 milyondan fazla gencin TEKNOFEST'in kalbi olan teknoloji yarışmalarına başvurduğunu belirten Bayraktar, "TEKNOFEST kuşağı, dev bir dip dalgası gibi geliyor" dedi.

8'İNCİSİ YAPILIYOR

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in, bu yıl yurtiçinde 7, yurtdışında (Azerbaycan) da 1 olmak üzere toplamda 8'incisi düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 125 kurumla gerçekleştirilen TEKNOFEST'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle bu yıl ilk defa üç şehirde yapılması kararı alınmıştı. Nisanda İstanbul'da gerçekleştirilmesinin ardından yolculuğuna Ankara ile devam eden festivalin, üçüncü durağı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir olacak.

ZİYARETÇİ REKORU KIRACAK

İstanbul'da 2.5 milyon kişinin katılımıyla dünyanın en büyük etkinliği haline gelen olan TEKNOFEST'e Ankara'da da yoğun ilgi bekleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı El- van Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Ankara'ya yönelik çevrim içi ziyaretçi kayıtlarının İstanbul'daki organizasyonun 5-6 katı olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN, YARIN TEKNOFEST'TE

Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekileri kabul etti, "Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları tamamlanmak üzere. İnşallah yakında sizlerle ve kamuoyumuzla bunu paylaşacağız" dedi. Yüz binlerce kişinin sıcak havaya rağmen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Teknofest'e katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, kendisinin de cuma günü (yarın) Teknofest'i ziyaret edeceğini belirtti, "Gençlik, halkımız, insanımız oralarda gümbür gümbür yola devam ediyor" dedi.

KAZILELMA

ANKA

CEZERİ

AKSUNGUR

BAYRAKTAR AKINCI