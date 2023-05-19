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19 Mayıs 2023 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 21:02:00

TEKNOFEST'in yeni durakları Ankara ve İzmir

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ve İzmir ile devam edecek.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir'de ise 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek.

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacak.

TEKNOFEST, her iki kentte de teknoloji yarışmaları, girişim programı, hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri ve birbirinden güzel etkinlikleriyle ziyaretçilere bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşatacak.

Festival, Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda, İzmir'de ise Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.

YENİ REKORLARA İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR

Düzenlenmeye başladığı 2018'den bu yana her sene katılımcı açısından kendi rekorunu kıran TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de "sen geleceksin" sloganıyla yeni katılımcı rekorlarına imza atmaya hazırlanıyor.

Teknoloji geliştiren bir Türkiye için ülkenin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 İstanbul'da bu yıl 130 katılımcı ve 19 sponsor firma yer aldı.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları 41 ana yarışma ve 102 farklı kategoride düzenlendi.

TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları'na bu yıl 333 binden fazla takım, 1 milyonu aşkın yarışmacı başvuruda bulundu. Gençlere 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'yi aşkın malzeme desteği verildi. Yarışmalarda dereceye giren gençler TEKNOFEST sahnesinde ödüllerini aldı.

Etiketler : TEKNOFEST Milli teknoloji İstanbul
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