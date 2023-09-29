VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Ersoy'dan Altın Portakal'daki FETÖ skandalına tepki
Fukuşima'daki atık su, Çin'e deniz mahsulleri ihracatını düşürdü
Borsa güne yükselişle başladı
TÜİK: Ağustosta ihracat yüzde 1,6 arttı
Fatih Sondaj Gemisi, Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
29 Eylül 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 09:00:00

TEKNOFEST yabancıların da gözdesi! Selçuk Bayraktar: Ağırladığımız konuklarımız genellikle büyüleniyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

TEKNOFEST yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da gözdesi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Ağırladığımız yabancı konuklarımız genellikle büyüleniyor” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir, ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST, yabancıların da dikkatini çekiyor. Milyonlarca gence dokunan TEKNOFEST'in kalbi olan yarışmalarda takımlarını kurup yetişmiş bir kuşak oluştuğuna dikkat çeken TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sadece savunma sanayiinde değil, teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında dünyaya damga vuracak eserleri geliştirecek bir 'TEKNOFEST kuşağı' yetiştiğini söyledi. Bayraktar, "Bizim zamanımızda yabancı bir firmada bakım elemanı olmak ileri düzey hayaller arasındaydı, şimdi öyle değil. Dünyaya damgasını vuracak teknolojik bir esere imza atmayı amaçlıyoruz. Fikri mülkiyet haklarıyla bunu geliştirmek artık bir hayal değil, özellikle savunma sanayiinde bu gerçekleşmiş durumda. Bizim gayemiz son 3-4 yıldır bu başarıyı diğer sivil alanlara taşımak ki bunun da adım adım geldiğini görüyoruz" dedi.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

TEKNOFEST'lere 120 ülkeden katılım olduğunu, yabancı konuk ve heyetleri İzmir'de ağırladıklarını belirten Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: "Dünyada toplumsal bir dip dalga yaratmak maksadıyla herhangi bir ücret alınmadan, sosyal olarak yapılan bir teknoloji festivali yok. TEKNOFEST bu anlamda türünün tek örneği. Gençlerimize yüksek teknoloji ve bilimle alakalı hakikatleri aktarmayı amaçlayan etkinlikler var. Bizim ağırladığımız yabancı konuklarımız genellikle büyüleniyor. 'Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim' reaksiyonunu sıkça duyuyoruz." Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren dünya basınında yer aldığını, yıllar geçtikçe Türkiye'de gündemi domine eder hale geldiğini söyledi. Dost ve kardeş coğrafyanın festivale ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Bayraktar, "Dünyada önemli teknoloji girişimcilerinin de ilgisinin arttığını görüyoruz. Tüm ziyaretçilerimize kapılarımız sonuna kadar açık" diye konuştu.

Etiketler : teknofest izmir yabancı
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Senfonik konser

Senfonik konser
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX