Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir, ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST, yabancıların da dikkatini çekiyor. Milyonlarca gence dokunan TEKNOFEST'in kalbi olan yarışmalarda takımlarını kurup yetişmiş bir kuşak oluştuğuna dikkat çeken TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sadece savunma sanayiinde değil, teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında dünyaya damga vuracak eserleri geliştirecek bir 'TEKNOFEST kuşağı' yetiştiğini söyledi. Bayraktar, "Bizim zamanımızda yabancı bir firmada bakım elemanı olmak ileri düzey hayaller arasındaydı, şimdi öyle değil. Dünyaya damgasını vuracak teknolojik bir esere imza atmayı amaçlıyoruz. Fikri mülkiyet haklarıyla bunu geliştirmek artık bir hayal değil, özellikle savunma sanayiinde bu gerçekleşmiş durumda. Bizim gayemiz son 3-4 yıldır bu başarıyı diğer sivil alanlara taşımak ki bunun da adım adım geldiğini görüyoruz" dedi.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

TEKNOFEST'lere 120 ülkeden katılım olduğunu, yabancı konuk ve heyetleri İzmir'de ağırladıklarını belirten Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: "Dünyada toplumsal bir dip dalga yaratmak maksadıyla herhangi bir ücret alınmadan, sosyal olarak yapılan bir teknoloji festivali yok. TEKNOFEST bu anlamda türünün tek örneği. Gençlerimize yüksek teknoloji ve bilimle alakalı hakikatleri aktarmayı amaçlayan etkinlikler var. Bizim ağırladığımız yabancı konuklarımız genellikle büyüleniyor. 'Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim' reaksiyonunu sıkça duyuyoruz." Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren dünya basınında yer aldığını, yıllar geçtikçe Türkiye'de gündemi domine eder hale geldiğini söyledi. Dost ve kardeş coğrafyanın festivale ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Bayraktar, "Dünyada önemli teknoloji girişimcilerinin de ilgisinin arttığını görüyoruz. Tüm ziyaretçilerimize kapılarımız sonuna kadar açık" diye konuştu.