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01 Eylül 2022 Perşembe 12:19:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 12:19:00

TEKNOFEST Samsun 3. Gününde Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da 3. gününde tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor.

Çarşamba Havalimanı 7'den 70'e teknoloji meraklısı yüzbinlerce kişiyi ağırlıyor. İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin kişinin ziyaret ettiği festival Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenleniyor. TEKNOFEST, bu yıl 101 paydaşın ve sponsor firmalar dahil 130 katılımcı firmanın yer aldığı dev bir organizasyon olarak 5. yılını kutluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılında görkemli bir açılış töreni ile ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST, geride bıraktığı 2 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği, halk oyunları gösterileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Tüm bunların yanında 7 özel tematik çadırda sergilenen yarışmalar ve eğitici atölyelerde öğrenciler bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüvenle buluşuyor.

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovlar, Rafadan Tayfa gösterisi, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, statik sergi alanında ilk kez sergilenen BAYRAKTAR MİUS Kızılelma başta olmak üzere, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor.

Hız kesmeden devam eden festivalin 3. günü yine zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Bursa Bilim Merkezi Bilim Şovu, TUSAŞ Hürkuş ve Gökbey Müzikali, Rafadan Tayfa, Cazın Kartalları ve Karadeniz'in Renkleri gösterileri TEKNOFEST Sahnesinde sergileniyor.

Selçuk Bayraktar'dan İlham Konuşması

TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında ön kuluçka ve hızlandırma programlarını tamamlayan 20 ön kuluçka ve 5 hızlandırma girişiminin gösteri günü Girişim Merkezinde gerçekleştiriliyor. Açılış ve sunum konuşmalarının yer aldığı programda genç girişimcilere TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "İlham Konuşması" yapacak. Bu yıl ilk defa düzenlenen bu programda girişimlere toplamda 3 milyon TL hibe yapılırken, ayrıca TEKNOFEST süresince her gün, yarışma finalistlerine yönelik girişimcilik eğitimleri ve paneller düzenleniyor.

Etiketler : TEKNOFEST Selçuk Bayraktar Hürjet Akıncı F-16 F-4 AS-532 EuroCopter
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