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05 Eylül 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 19:00:00

TEKNOFEST KARADENİZ'de 30 bin çocuk eğitim aldı

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında kurduğu atölyelerde 30 bin çocuğa eğitim verildi. T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, "Ayrıca planetaryumda astronomi gösterisi oldu, 12 bin öğrenci de planetaryumu ziyaret etti" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında kurduğu atölyelerde 30 bin çocuğa eğitim verildi. T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, "Ayrıca planetaryumda astronomi gösterisi oldu, 12 bin öğrenci de planetaryumu ziyaret etti" dedi.

Kökçam, festival alanında doğa bilimlerinden tasarıma, matematikten teknolojiye, bilimden keşfe 20 atölye bulunduğunu belirterek "6 gün boyunca 30 binden fazla çocuğa eğitim verdik. Aynı zamanda T3 Vakfı projelerine de festivale katılan vatandaşlarımız başvuru yapabildi" diye konuştu.

Etiketler : TEKNOFEST KARADENİZ Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Buse Zehra Kökçam
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