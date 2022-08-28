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28 Ağustos 2022 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 09:16:00

''TEKNOFEST Karadeniz'' için geri sayım başladı!

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30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. 6 gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 'TEKNOFEST Karadeniz'e 2 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için beş yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu, altı gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği TEKNOFEST'i milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği gençlerin eğlencesine ortak olurken, eğitici atölyelerde öğrenciler; bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşıyor.

TEKNOFEST KONSERLERİ İLE EĞLENCELİ SAATLER YAŞANACAK

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovlar, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneliyle de 6 gün boyunca ziyaretçilere dopdolu bir program sunuluyor.

Statik sergi alanında sergilenecek BAYRAKTAR MİUS Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı bulurken, TEKNOFEST Konserleri kapsamında ünlü sanatçılar Kıraç, Zara, Uğur Işılak, Resul Dindar ve İlyas Yalçıntaş ile eğlenceli saatler yaşayacak.

TOPLAM ÖDÜL 7 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen "Teknoloji Yarışmaları" bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ederken ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 7 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriyor.

ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt başvuruları da başladı.

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Karadeniz'e ziyaretçi olarak katılmak isteyenler web sitesi üzerindeki formu eksiksiz doldurarak online kayıt yapabiliyor.

7 yaşın altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmazken, ebeveyn refakati ile festivali ziyaret edebiliyor. Web sitesinden ayrıca okullar için de kayıt başvuruları yapılabiliyor.

Etiketler : Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST Karadeniz
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