VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu
İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi
TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı
Firariyi parmak izi ele verdi
Bilal Erdoğan'dan İBB'ye tepki: İstanbul'u dert ediyor musun?
Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 tutuklama
01 Ekim 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 10:00:00

TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde, ana sahnede "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Sahne Senin" ve "Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" yer alacak.

"Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş" etkinlikleri de düzenlenecek.

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" de gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Gün içinde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gösteriler sunacak. Ayrıca, öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

Festival, bugünkü etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle kapılarını kapatacak.

Etiketler : teknofest izmir etkinlik
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX