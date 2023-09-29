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29 Eylül 2023 Cuma 11:02:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 11:02:00

TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor

Kaynak: AA

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün etkinlikleri başladı.

Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in üçüncü gününde ana sahnede "Deniz Yıldızları Orkestrası", "Bizim Orkestra", "Bilim Şov", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" yer alacak.

Aktivite programları kapsamında "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği" gerçekleştirilecek.

Eğitici atölyelerde ise "TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca devam edecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

TEKNOFEST'in ilgiyle takip edilen hava gösterileri üçüncü günde de sürecek. Paraşüt atlayışları ile başlayacak gösterilerde gün içinde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

Festivalin üçüncü gününde de özellikle okul gruplarıyla gelen öğrenciler olmak üzere çok sayıda ziyaretçinin yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.

Etiketler : teknofest izmir teknoloji
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