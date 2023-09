TEKNOFEST İzmir için geri sayım başladı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ilki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2023'ün üçüncü ve son durağı olan İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Çiğli Havalimanında düzenlenecek. Cumhuriyetin 100. yılında üç büyük şehirde yapılan TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanında toplam 205.000 m²'lik alan üzerinde gerçekleştirilecek. Ayakları yerden kesecek festival coşkusu için geri sayım sürerken, hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 121 kurumla birlikte düzenleniyor.

Take Off Girişim Zirvesinin ön etkinlikleri İzmir'de

TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa Ankara ve İzmir'de TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 Milyon TL'den fazla ödül imkânı sunuluyor. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023'te İstanbul'da gerçekleşecek Take Off Girişim Zirvesinin ön etkinlikleri ise TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de düzenleniyor. Take Off Girişim Zirvesi ön etkinliği birincileri toplamda 2.225.000 TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesine katılma hakkı kazanacak. Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışmasında 34 girişim 3 Milyon 750 Bin TL, Take Off Girişim Zirvesi ön etkinliğinde (Pre Take Off) 11 girişim 1 Milyon 275 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İzmir etabında ise Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri ve Oyun, Engelsiz Yaşam Teknolojileri temalarında yüzlerce gencimiz Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini daha da ileriye taşıma hedefi ile mücadele edecek.

Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması ilk kez İzmir'de düzenleniyor

Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST İzmir'de Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması düzenleniyor. Yarışma kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedefleniyor. 913 takım başvurusunun alındığı Deneyap Fikir Maratonunda 28 takım, 1005 takım başvurusunun alındığı Deneyap Makeathon'da ise 32 finalist takım yarışacak.

Milli gururlarımız İzmir semalarında gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk festival boyunca İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yine TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileriyle İzmir'de de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarından Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri uçuş gösterisi yapacak. Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağında bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini ağırlayacak.

Her sene olduğu gibi TEKNOFEST İzmir'de de tanıtım ve etkinlik stantları bulunacak. 11 sektörden 78 Paydaş Kurum ve 17 Sponsor, 67 Firma, 39 Food Court katılımcısı olmak üzere 106 katılımcı firma tarafından açılacak 130 stant ile beraber toplam 208 stant yer alacak. Stantlarda düzenlenecek 300'den fazla stant etkinliği öğrenciler ve gençlerle buluşacak.

İlk Günden Bugüne Rakamlarla TEKNOFEST

TEKNOFEST 2018

2 Düzenleyici Kuruluş, 28 Paydaş Kurum

14 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

2 Milyon ₺'den Fazla Ödül

2 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

4.333 Takım Başvurusu

20.000+ Kişi Başvurusu

750+ Finalist Takım

2000+ Finalist Kişi

550.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2019

2 Düzenleyici Kuruluş, 53 Paydaş Kurum

19 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

2 Milyon ₺'den Fazla Ödül

4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

122 Ülke

17.373 Takım Başvurusu

50.000+ Kişi Başvurusu

2.000+ Finalist Takım

10.000+ Finalist Kişi

1.720.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2020

2 Düzenleyici Kuruluş, 63 Paydaş Kurum

21 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

3 Milyon ₺'den Fazla Ödül

4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

84 Ülke

20.197 Takım Başvurusu

100.000+ Kişi Başvurusu

1.260+ Finalist Takım

5.000+ Finalist Kişi

Pandemi sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2021

2 Düzenleyici Kuruluş, 72 Paydaş Kurum

35 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

5 Milyon ₺'den Fazla Ödül

7 Milyon ₺'den Fazla Destek

81 İl

111 Ülke

44.912 Takım Başvurusu

200.000+ Kişi Başvurusu

2.200+ Finalist Takım

13.000+ Finalist Kişi

1.000.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2022

2 Düzenleyici Kuruluş, 98 Paydaş Kurum

40 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

7 Milyon ₺'den Fazla Ödül

22 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

107 Ülke

154.034 Takım Başvurusu

600.000+ Kişi Başvurusu

5.960+ Finalist Takım

27.000+ Finalist Yarışmacı

1.250.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2023

2 Düzenleyici Kuruluş, 119 Paydaş Kurum

44 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

20 Milyon ₺'den Fazla Ödül

20 Milyon ₺'den Fazla Malzeme Desteği

81 İl

100 Ülke

337.744 Takım Başvurusu

1.000.000+ Yarışmacı Başvurusu

3.000+ Finalist Takım

12.000+ Finalist Yarışmacı

www.teknofest.org