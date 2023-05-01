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01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:02:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:02:00

TEKNOFEST İstanbul'daki uçuş gösterileri ziyaretçilerin beğenisini kazandı

Kaynak: AA

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Solo Türk'ten Türk Yıldızları'na, Bayraktar Kızılelma'dan Atak helikopterine birçok uçuş gösterisi TEKNOFEST İstanbul ziyaretçileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinlikte, tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al-Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşları yapıldı.

Bayraktar Kızılelma ve Solo Türk, gökyüzünde bir ilki gerçekleştirip birlikte uçuş yaparak TEKNOFEST ziyaretçilerini selamladı. Türk Yıldızları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibinin İstanbul semalarında birlikte gerçekleştirdiği uçuş gösterisi de ilgiyle takip edildi. Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi yaptı.

"TEKNOFEST AYNI ZAMANDA BİR 'GURURFEST'"

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçisi Özkan Çakıcı, ilk defa TEKNOFEST'e geldiğini belirterek, özellikle yerli uçakların gösterilerini izlemenin büyük bir keyif olduğunu söyledi.

Çok sayıda yerli hava aracına ev sahipliği yapması nedeniyle TEKNOFEST'in aynı zamanda bir "gururfest" olduğunu belirten Çakıcı, "Ailemle birlikte burada etkinlikleri takip ettim, her şey çok güzel." diye konuştu.

Bayraktar Kızılelma ve Solo Türk'ün birlikte yaptığı uçuşu değerlendiren Murat Aslan ise Türk mühendisliğinin geldiği bu seviyenin kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, "İnşallah daha iyilerini de yapacağız. Kızılelma, bir F-16 ile Solo Türk'le beraber uçuyor. İnşallah onun yerini de Hürjet, MMU alacak. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 4 gününde 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST İstanbul, bugün düzenlenen etkinliklerin ardından sona erecek.

Etiketler : solo türk türk yıldızları bayraktar kızılelma atak helikopteri teknofest istanbul uçuş gösterisi
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