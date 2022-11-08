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08 Kasım 2022 Salı 17:05:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:05:00

TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek

Kaynak: AA

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanının 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacağı bildirildi.

T3 Vakfından yapılan yazılı açıklamada, TEKNOFEST'in bu yıl Karadeniz'de muhteşem ilgi ve coşkuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Samsun'da finalleri yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'i 1 milyon 250 binden fazla kişinin ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"TEKNOFEST, Türkiye'nin her köşesine taşıdığı heyecanı 2023 yılında Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşatmak için hazırlıklarına başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında altıncısı gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği veriliyor. Her yıl, bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023'te 41 ana yarışma, 102 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için başvurular, 20 Kasım'da sona eriyor. Yarışmalara katılmak için başvurular ise 'www.teknofest.org' web sitesi üzerinden yapılıyor."

TEKNOFEST 2023'te ilk kez düzenlenecek yarışmalar bulunacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEKNOFEST 2023'te roket, model uydu, ulaşımda yapay zeka, biyoteknoloji inovasyon, sanayide dijital teknolojiler, uçan araba tasarım, eğitim teknolojileri, robotaksi binek otonom, tarım teknolojileri ve robotik yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenleniyor. 2022 teknoloji yarışmalarından farklı olarak, 'Psikolojide teknolojik uygulamalar' alanındaki yarışma ise ilk defa yapılıyor. Bu yıl yine ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabiliyor. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul için 9, lise için 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisi yer alıyor."

Açıklamada, TEKNOFEST'in ayakları yere basmayan tek festival olduğu vurgulanarak, teknoloji yarışmaları kapsamında katılımcılara para ödülünün yanı sıra firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlandığı bildirildi.

Acıklamada, "Yarışmaya hazırlık için malzeme, TEKNOFEST'e ulaşım ve konaklama desteği, yarışmacılara eğitim kampı programı, Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj ve uluslararası yarışmalara yönlendirme gibi kariyer odaklı imkanların sağlandığı ve gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bir yarışmadan çok daha fazlasını sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler : teknofest istanbul ankara izmir
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