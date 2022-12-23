TEKNOFEST Drone Şampiyonalarına Başvurular Başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası ve World Drone Cup için başvurular başladı. Drone yarışçılarının kıyasıya mücadele ettiği bu iki şampiyonada sizde yerinizi almak için acele edin. Türkiye Drone Şampiyonası için son başvuru tarihi 15 Ocak 2023, World Drone Cup için son başvuru tarihi ise 01 Şubat 2023 olarak açıklandı.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası ile Havada Büyük Rekabet...

Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile ülkemizde 2017 yılından bu yana düzenlenen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası havada büyük bir rekabete sahne oluyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip tüm kişiler, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın birinci etabı 02-05 Mart tarihlerinde İzmir'de, ikinci etabı 16-19 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek. İki etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2023 İstanbul'da gerçekleşecek olan Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL ödül takdim edilecek. Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup'ta ülkemizi temsil edecek.

Dünyanın En İyi Drone Yarışçısı World Drone Cup'ta İstanbul'da belirlenecek...

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST İstanbul'da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl yine rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yarışma 02-05 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Dereceye giren birinci 80.000 TL, ikinci 60.000 TL, üçüncü ise 40.000 TL para ödülü kazanacak.

Sporcular tarafından büyük ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası ve World Drone Cup yarışmalarının heyecanına ortak olmak için hemen www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsin.