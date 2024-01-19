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19 Ocak 2024 Cuma 11:28:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 11:28:00

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması Başvuruları Başladı

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Rekorların festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması” için başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar devam ediyor. Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen Dikey İnişli Roket Yarışması, Dünya'da ilk olma özelliğine sahip. Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırma amacıyla TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor.

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve/veya mezunları katılabiliyor.

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 150.000 TL, ikincilik ödülü 120.000 TL ve üçüncülük ödülü 100.000 TL olarak belirlendi.

www.teknofest.org

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.

Etiketler : teknofest yarışma roket
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